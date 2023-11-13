«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم الوحدات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الإثنين، برئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية طرابلس والوسطى والساحل الغربي.

واستعرض الاجتماع سير العمل بمختلف الوحدات التابعة للمناطق العسكرية وبحث آلية تنظيمها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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