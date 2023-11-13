«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم الوحدات العسكرية

اجتمع المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الإثنين، برئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية طرابلس والوسطى والساحل الغربي.
واستعرض الاجتماع سير العمل بمختلف الوحدات التابعة للمناطق العسكرية وبحث آلية تنظيمها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
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اجتماع مع الرئاسي بشأن أحداث غريان
وفي نهاية أكتوبر الماضي، اجتمع المجلس الرئاسي برئيس الأركان، وآمري المناطق العسكرية في طرابلس والوسطى والساحل الغربي، وذلك لبحث «تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل في مختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان إثر الأحداث التي شهدتها المدينة أخيرا».
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