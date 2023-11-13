أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (13 نوفمبر 2023)

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين إلى 5.89 دينار مقابل 5.86 دينار في ختام تعاملات أمس الأحد.
ولا يزال سعر الصرف العملة الأميركية أقل مما سجلته الأسبوع الماضي، إذ حقق الدولار قفزة كبيرة أمام العملة الليبية في السوق الموازية، مسجلا 6.27 دينار، قبل أن يتراجع في تعاملات الأربعاء إلى 5.95 دينار.
كما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم إلى 6.20 دينار من 6.18 دينار المسجلة أمس الأحد، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.05 دينار مقابل 6.96 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف كل من الليرة التركية التي استقرت عند 0.20 دينار، فيما صعد الدينار التونسي 1.85 دينار ليبي مقابل 1.83 دينار ليبي أمس. في الوقت نفسه، ارتفع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 266 دينارا للغرام مقارنة بـ264 دينارا أمس.
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