أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (13 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين إلى 5.89 دينار مقابل 5.86 دينار في ختام تعاملات أمس الأحد.

ولا يزال سعر الصرف العملة الأميركية أقل مما سجلته الأسبوع الماضي، إذ حقق الدولار قفزة كبيرة أمام العملة الليبية في السوق الموازية، مسجلا 6.27 دينار، قبل أن يتراجع في تعاملات الأربعاء إلى 5.95 دينار.

كما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم إلى 6.20 دينار من 6.18 دينار المسجلة أمس الأحد، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.05 دينار مقابل 6.96 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.