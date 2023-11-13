نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الإثنين 13 نوفمبر 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل مصراتة وسرت.
• الرياح شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• تكاثر للسحب مع هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح شمالية غربية وتكون غربية صباح اليوم على ساحل الجبل الأخضر سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و25 مترا.
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