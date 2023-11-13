نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الإثنين 13 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.