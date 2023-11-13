السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأوروبية مقابل الدينار في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الإثنين مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، صعد متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.