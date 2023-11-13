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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 13 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 09:16 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 13 نوفمبر 2023)
طقس متقلب. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثرا للسحب على معظم مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مصراتة وسرت، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على درنة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

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