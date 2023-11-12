لجنة الطاقة بمجلس النواب تناقش مع بن قدارة خطة رفع معدلات إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمناقشة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل من الخام يوميًا، وفق المؤسسة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسة لتحقيق أعمالها، بالإضافة إلى مناقشة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج واستراتيچيتها للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا.

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وأضافت المؤسسة أن الحاضرين ناقشوا خلال الاجتماع الذي عُقِد بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس تقارير الإنفاق الفعلية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 ومناقشة عمليات توريد المحروقات خلال العام ذاته.

وعلى هامش الاجتماع، استقبل بن قدارة في مكتبه بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، الذي أكد دعمه خطة المؤسسة لرفع إنتاجها إلى 2 مليون برميل، ودعمه لاستراتيچيتها الجديدة للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا لتعود لكبرى مصافي المؤسسات العالمية، وفق المؤسسة.

لقاء بن قدارة والعريبي بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، الأحد 12 نوفمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)