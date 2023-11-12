إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و216 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و216 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل يوميًا للفترة نفسها.

كما أعلنت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و14 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضح البيان أن معدلات الاستهلاك المحلي للغاز بلغت 760 مليون قدم للشركة العامة للكهرباء، و85 مليون قدم لمصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و28 مليون قدم لمصانع الإسمنت و141 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط.