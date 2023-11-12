الدولار يسجل ارتفاعا جديدا أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 12 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.86 دينار مقارنة بـ5.74 دينار المسجل في ختام تعاملات أمس السبت.

ولا يزال سعر الصرف العملة الأميركية أقل مما سجلته الأسبوع الماضي، فيوم الثلاثاء حقق الدولار قفزة كبيرة أمام العملة الليبية في السوق الموازية، إذ سجل 6.27 دينار، قبل أن يتراجع في تعاملات الأربعاء إلى 5.95 دينار.

كما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم إلى 6.18 دينار من 6.03 دينار المسجلة أمس السبت، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.96 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

-أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 12 نوفمبر 2023)

ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف كل من الليرة التركية التي استقرت عند 0.20 دينار، والدينار التونسي الذي استقر كذلك عند 1.83 دينار ليبي.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 264 دينارا مقارنة بـ258 دينارا أمس.