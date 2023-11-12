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تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة بعد أسبوعين من استئنافها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 12:16 مساء
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة بعد أسبوعين من استئنافها (صور)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
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انتظم تلاميذ درنة في الدراسة، اليوم الأحد، بعد نحو أسبوغين من استئناف العام الدراسي الذي تعطل نتيجة الفيضانات التي ضربت المدينة، وأدت إلى كارثة راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف و200 حالة وفاة، بحسب تقديرات رسمية.

وأكدت وزارة التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، استمرار الانتظام بالدراسة في درنة، بعد استئنافها في 29 أكتوبر الماضي، بـ85 مؤسسة تعليمية في المدينة.

الدراسة منتظمة في مدرستي الخلود والنهضة
ورصدت الوزارة سير الدراسة في مدرستي الخلود للتعليم الأساسي، والنهضة للتعليم الأساسي والثانوي في مراقبة التربية والتعليم بدرنة.

ووفق الوزارة، تضمن الأسبوع الدراسي الأول تنفيذ خطة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة، التي تضمنت إطلاق البرامج والأنشطة المحفزة والمساحات الصديقة الآمنة، وذلك لخلق بيئة جاذبة للمتعلمين بعد كارثة السيول.

ويبلغ عدد التلاميذ والطلاب المسجلون في بلدية درنة قبل تعرضها للسيول والفيضانات 42 ألفا و870 طالبا، يدرسون في 103 مؤسسات تعليمية.

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14 مدرسة تضررت من الفيضانات.. وهناك حاجة لمعلمين جدد
وفي وقت سابق، قال مراقب التربية والتعليم في مدينة درنة عبدالحميد الطيب، إن عدد المدارس التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الماضي بلغ 14 مدرسة.

وأضاف الطيب في تصريحات إلى «الوسط»، أن هناك عددا من المدارس يحتاج إلى إزالة نهائية وإعادة البناء من جديد، مشيرا إلى أن هناك عدد من المعلمين توفي في الفيضانات، مما يستوجب التعاقد مع معلمين جدد.

تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ درنة ينتظمون في الدراسة، 12 نوفمبر 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
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