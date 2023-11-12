بالصور.. مخالفات في صيدليات ومختبرات بالقرضة الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، رصد مخالفات في مختبرات وصيدليات بالقرضة الشاطئ في الجنوب الليبي.

وأوضح المركز، في بيان، أن من بين هذه المخالفات سوء حالة النظافة العامة في عديد الصيدليات والمختبرات الطبية، ووجود محاليل وأدوية منتهية الصلاحية جرى سحبها.

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مخالفات في صيدليات ومختبرات القرضة الشاطئ

ومن بين المخالفات الأخرى: عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم وجود سجل خاص بأدوية الأعصاب، والتخلص من المخلفات الطبية بطريقة مخالفة. وجرى تحرير إنذار بخصوص تلك المخالفات، وسحب مستحضرات طبية ومحاليل وأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها، وإحالة تقرير مفصل إلى الجهات ذات الاختصاص.



أدوات طبية أصابها الصدأ في أحد مختبرات القرضة الشاطئ. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من حملة التفتيش على الأدوية في القرضة الشاطئ بالجنوب الليبي. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من حملة التفتيش على الأدوية في القرضة الشاطئ بالجنوب الليبي. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)