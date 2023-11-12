تحذير بحري للصيادين (الأحد 12 نوفمبر 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة غدا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة غدا بسبب اضطراب البحر.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر غدا على ساحل بنغازي والجبل الأخضر، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 و26 درجة مئوية.
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