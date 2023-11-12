تحذير بحري للصيادين (الأحد 12 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة غدا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.