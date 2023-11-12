أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 12 نوفمبر 2023)

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.
وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 5.98 دينار الخميس، واستقر سعر اليورو عند 5.20 دينار.
أسعار العملات العربية
وبالنسبة للعملات العربية، حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي على 1.32 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.
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