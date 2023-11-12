أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 12 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 5.98 دينار الخميس، واستقر سعر اليورو عند 5.20 دينار.