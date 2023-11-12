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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 12 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 09:43 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 12 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تكاثر السحب من حين إلى آخر على غالبية مناطق الشمال، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة غدا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً اليوم على بعض المناطق، خاصة على مصراتة وسرت، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على جنوب سرت.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 22 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر حتى طبرق.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط غدا على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في ليبيا (الأحد 12 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 12 نوفمبر 2023)
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