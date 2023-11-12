«الحكم المحلي» تناقش المرحلة الثالثة من برنامج ألماني لدعم البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدر الدين التومي، اليوم السبت، مع مديري الإدارات والمكاتب مقترح المرحلة الثالثة لبرنامج دعم البلديات المقدم من المنظمة الألمانية للتعاون الفني.

ويستهدف البرنامج الألماني دعم 30 بلدية في مختلف أنحاء البلاد في مجال تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها المنقولة، وتنمية القدرات والإيرادات المحلية، وإدارة المخلفات الصلبة.

تعليمات التومي بشأن البرنامج الألماني

وحسب بيان صادر عن الوزارة، أمس السبت، شدد التومي خلال الاجتماع على جميع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة بتنفيذ البرنامج بـ«ضرورة مراجعة ودراسة المقترح بشكل مستفيض، وتسجيل الملاحظات حوله، لتجرى مناقشتها في اجتماع موسع سيعقد مع المؤسسة نهاية الأسبوع المقبل».

- ديوان المحاسبة يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

- التومي يبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون تنفيذ مشروعات مشتركة

- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وأشاد الوزير بدور المؤسسة الألمانية للتعاون الفني في تقديم الدعم والمساعدة للبلديات المحلية، مشيرا إلى أن الإدارات المختصة بالوزارة تمارس دورها المنوط بها تجاه مشاريع التعاون الدولي بفضل الانسجام والتناغم والتعاون الثنائي المرن بين المؤسسة الألمانية والوزارة. وأكد أنها أضحت شريكا حقيقيا في تصميم برامج التعاون الدولى، لضمان تنفيذ المشاريع بما يتماشى والاحتياجات الفعلية للبلديات.

وفي أكتوبر الماضي، بحث مدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية التابع لوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عادل العجيلي، والطاقم الفني المصاحب له، في لقاء جمعه بتونس مع مسؤولين بجامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، برامج التعاون المشتركة بين الجانبين.

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي في لقاء مع مديري الإدارات والمكاتب، 11 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من اجتماع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي مع مديري الإدارات والمكاتب، 11 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)