حملة نسائية توزع 2200 حقيبة مساعدات على المتضررات من السيول في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

وزعت حملة نسائية بعنوان «فزعة حواء» 2200 حقيبة، تحوي مساعدات، على الأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وقالت الناشطة المجتمعية دينا الفزاني إن عدد من السيدات في مدينة بنغازي أطلقن «فزعة حواء» بهدف إمداد السيدات المتضررات من الفيضان باحتياجاتهن الأساسية، من ملابس داخلية ولباس صلاة ومواد النظافة الشخصية المتعددة وحذاء.

وأضافت أن حجم كل حقيبة نحو سبعة كيلوجرامات، وجرى توزيعها على 3 مراحل، كانت المرحلة الأولى نحو 900 حقيبة على نساء الجبل الأخضر، بدءا من مدينة سوسة، حيث سلمت الحملة الحقائب إلى فرع الهلال الأحمر في شحات والبيضاء.

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وأوضحت أن المرحلة الثانية استهدفت منطقة البياضة بنحو 300 حقيبة، وثالث مرحلة ضمت أكثر من 1000 حقيبة، وجرى توزيعها بمدينة درنة، بالإضافة إلى حقائب الأطفال التي تحتوي على حليب وقطن ورضاعة وشامبو، إلى جانب منظفات منازل.

وقالت الفزاني إن الحملة، التي انتهت في 18 أكتوبر 2023، نظمها عدد من سيدات المجتمع المدني في بنغازي بصفتهن الشخصية. واستهدفت هذه الحملة الليبيين وغير الليبيين المقيمين في ليبيا، وكذلك الليبيون المقيمون في الخارج.

جانب من المساعدات الموزعة من حملة فزعة حواء (الناشطة المجتمعية دينا الفزاني)

جانب من المساعدات الموزعة من حملة فزعة حواء (الناشطة المجتمعية دينا الفزاني)

جانب من المساعدات الموزعة من حملة فزعة حواء (الناشطة المجتمعية دينا الفزاني)

جانب من المساعدات الموزعة من حملة فزعة حواء (الناشطة المجتمعية دينا الفزاني)