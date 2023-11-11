  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يبحث مع الرئيس الموريتاني مواصلة تفعيل آليات التشاور بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 08:35 مساء
المنفي يبحث مع الرئيس الموريتاني مواصلة تفعيل آليات التشاور بين البلدين
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على هامش قمة الرياض، السبت 11 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
alwasat radio

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مواصلة تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على المستويات كافة بين البلدين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، مساء اليوم السبت، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية.

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بالإضافة للعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

- موريتانيا: ليبيا دولة محورية في أي مقاربة لإخراج الساحل من وضعه الراهن
- افتتاح معرض المنتجات الليبية في نواكشوط

وشارك المنفي في «القمة السعودية - الأفريقية» التي عقدت أمس الجمعة في الرياض، وتوقع في كلمة خلالها أن تكون الشراكة السعودية - الأفريقية «الأوفر حظا للنجاح والاستدامة» خلال الفترات المقبلة.

واليوم السبت شارك المنفي في القمة العربية - الإسلامية بالرياض حول القضية الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة إقرار خطة عمل فورية لـ«وقف العدوان الهمجي على غزة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على هامش قمة الرياض، السبت 11 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على هامش قمة الرياض، السبت 11 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

«الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع ...
تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية

تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية
كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصية: البعثة الأممية ترحب بالقوانين الانتخابية.. والمشكلة في تشكيل الحكومة الجديدة
نصية: البعثة الأممية ترحب بالقوانين الانتخابية.. والمشكلة في ...
الإمداد الطبي في طرابلس: مخازن المنطقة الشرقية تسلمت أدوية السكري وضمور العضلات
الإمداد الطبي في طرابلس: مخازن المنطقة الشرقية تسلمت أدوية السكري...
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم الوحدات العسكرية
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم ...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا خسائر
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا...
البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» في غزة
البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج الخام الليبي
مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج الخام الليبي...
حماد: خطط تنموية ضخمة في قطاع النفط
حماد: خطط تنموية ضخمة في قطاع النفط...
إجراء 14 جراحة قلب في سرت.. ونداء عاجل إلى حكومتي الدبيبة وحماد
إجراء 14 جراحة قلب في سرت.. ونداء عاجل إلى حكومتي الدبيبة ......
البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» في غزة
البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا خسائر
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» ......
المزيد