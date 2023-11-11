المنفي يبحث مع الرئيس الموريتاني مواصلة تفعيل آليات التشاور بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مواصلة تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على المستويات كافة بين البلدين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، مساء اليوم السبت، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية.

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بالإضافة للعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وشارك المنفي في «القمة السعودية - الأفريقية» التي عقدت أمس الجمعة في الرياض، وتوقع في كلمة خلالها أن تكون الشراكة السعودية - الأفريقية «الأوفر حظا للنجاح والاستدامة» خلال الفترات المقبلة.

واليوم السبت شارك المنفي في القمة العربية - الإسلامية بالرياض حول القضية الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة إقرار خطة عمل فورية لـ«وقف العدوان الهمجي على غزة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على هامش قمة الرياض، السبت 11 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)