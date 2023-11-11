تحقيق استقصائي دولي: ليبيا تخسر 750 مليون دولار سنويًا بسبب تهريب الوقود

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية أن ليبيا تتكبد ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا لعدة سنوات نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية.

وسلطت المنظمة، وهي منظمة سياسية معنية بالتحقيقات الاستقصائية تسعى إلى فضح وتعقب الشبكات المفترسة متعددة الجنسيات التي تستفيد من الصراع العنيف والقمع واللصوصية، الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الليبي سنويا بسبب أنشطة التهريب غير المشروعة، مشيرة إلى زيادة قدرها 19% في حجم المنتجات النفطية المستوردة في العام 2022 بسبب التهريب غير المشروع.

شرق ليبيا يتحول إلى مركز لتهريب الوقود

كما رصدت انتعاش أنشطة تهريب الوقود من شرق ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسط مخاوف أميركية من تورط مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية في تلك الأنشطة، خاصة بالنظر إلى علاقتها مع مقربين من قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

وأثار التقرير عديدا من التساؤلات حول زيادة مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، مرجحا أن تكون الزيادة بسبب تهريب الوقود غير المشروع.

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ولا يقتصر الأمر على تهريب الوقود، بل أبرز التقرير ما وصفه بـ«صفقات غامضة بين الفصائل الليبية شابت عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الغموض المحيط بتخصيص 34.3 مليار دينار لمؤسسة النفط من التمويل الاستثنائي لعام 2022».

انتعاش الفساد والجريمة المنظمة في ليبيا

وفي شأن متصل، تحدث التقرير عن طفرة سريعة في الفساد والجريمة المنظمة والنهب في ليبيا على يد الطبقة الحاكمة، وهو ما وصفه بـ«انتعاش الكلبتوقراطية».

وذكر أن الانقسام بين الشرق والغرب الذي أثر على النظام المصرفي منذ العام 2014 سهل «الحفاظ على مخططات إثراء النخبة، وقد أصبح التعامل مع هذه المخططات بطريقة عادلة أمرا صعبا بسبب نقص المعلومات المتاحة للجمهور، وهي مشكلة أكثر وضوحا في شرق البلاد عنها في الغرب».