إجراء أول عملية قلب مفتوح في مركز مصراتة الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أجريت أول عملية قلب مفتوح لأول مرة في تاريخ مركز مصراتة الطبي، وذلك بالتعاون مع الفريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الفريق الطبي أكمل بنجاح عملية زراعة شرايين القلب لمواطن يبلغ خمسين عامًا من مدينة الخمس، ويتلقى العلاج اللازم بعد خضوعه للمراقبة الطبية الدقيقة لحين خروجه بشكل نهائي.

تدريب الفرق الطبية بمركز مصراتة الطبي على عمليات القلب المفتوح

وأضاف أن إدارة المركز تسعى لتدريب فريق من العناصر الطبية والطبية المساعدة على عمليات القلب المفتوح، بحيث يجرى تكوين نواة لجراحة القلب داخل مدينة مصراتة.

- افتتاح 6 أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي

أجرى العملية الاستشاري وعضو اللجنة المركزية لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بالمنطقة الغربية خالد الطالب ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل الذي يعمل الجهاز على تنفيذه داخل المدن الليبية كافة.

والسبت الماضي، افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ستة أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي من ضمنها قسم لأمراض وجراحة القلب.

جانب من إجراء العملية الجراحية، السبت 11 نوفمبر 2023 (مركز مصراتة الطبي)

جانب من إجراء العملية الجراحية، السبت 11 نوفمبر 2023 (مركز مصراتة الطبي)