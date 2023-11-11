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المنفي يدعو إلى خطة عمل فورية من 3 نقاط لـ«وقف العدوان الهمجي على غزة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 05:07 مساء
المنفي يدعو إلى خطة عمل فورية من 3 نقاط لـ«وقف العدوان الهمجي على غزة»
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية بالرياض، 11 نوفمبر 2023 (صورة مثبتة من فيديو)
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دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى ضرورة إقرار خطة عمل فورية تتضمن ثلاثة قرارات على الأقل، وذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت.

وأعلن المجلس في بيان نشره عبر صفحته بموقعه «فيسبوك» اليوم أن الخطة ضمت عدة بنود منها: أولًا: تشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية والإسلامية تتوجه إلى عواصم القرار في الدول الغربية. 

ثانيًا: العمل فورًا على تقديم قرار عربي وإسلامي إلى مجلس الأمن يمثل الإجماع العربي والإسلامي.

ثالثًا: ممارسة جميع الضغوط السياسية لوقف العدوان، وإدخال المساعدات والفرق الطبية بشكل فوري.

وكان المجلس قد أعلن في البيان أن الخطة تضم أربعة بنود قبل أن يعدل البيان إلى ثلاثة بنود فقط؛ فيما نص البند الرابع المحذوف على: «اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية أقلها الإعلان عن تعليق العمل بالمبادرة العربية للسلام».

المنفي: يجب الانتقال إلى دائرة الفعل بخطة العمل الفورية
وشدد المنفي على ضرورة الانتقال إلى دائرة الفعل بإقرار خطة العمل الفورية هذه.

وأشار إلى أن «منظمة التعاون الإسلامي تأسست لفلسطين ومن أجل فلسطين ولحماية المقدسات الإسلامية في سبتمبر 1969 ردًا علـى جريمة حرق المسجد الأقصى».

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المنفي: يجب ألا نسمح للاحتلال بالتمادي في ارتكاب جرائمه
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: «نحن أمام تحد حقيقي ومسؤولية أمام شعوبنا وأمام التاريخ بألا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة».

واعتبر أن مصداقية النظام العالمي أصبحت محل شك، مشيرا إلى أهمية حماية الشعب الفلسطيني الذي تعرض ومازال يتعرض للتجريد من حقوقه المشروعة والإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتعدي على مقدساته وحرمانه من حقه في الحياة بكل الوسائل.

وتابع: «إن شعوبنا وشعوبا أخرى في كل أنحاء العالم تتساءل عن جدوى مثل هذا النظام العالمي عندما يقوم المتنفذون بتأييد العدوان الهمجي على غزة وخلق مبررات له، أو السكوت عنه».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال وصوله مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض، 11 نوفمبر 2023 (صورة مثبتة من فيديو)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال وصوله مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض، 11 نوفمبر 2023 (صورة مثبتة من فيديو)
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