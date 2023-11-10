حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 10 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء نسبيا على معظم مناطق البلاد، بينما تتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و31 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على مناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة والرياح شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من مساء الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا خاصة على غدامس والحمادة.