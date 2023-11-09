وزارة الداخلية توقع مع برنامج أممي عقدًا لصيانة قسم حماية الأسرة والطفل

القاهرة - بوابة الوسط

وقع ممثلون عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومشروع عدالة الأحداث التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، عقد اتفاق لصيانة الموقع الجديد لقسم حماية الأسرة والطفل، بحسب ما أعلنته مديرية أمن تاجوراء.

وأكدت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجانبين اتفقا كذلك على تدريب عناصر القسم الأخصائيين الاجتماعيين في المستقبل القريب لخلق بيئة آمنه للأسرة والطفل.

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وحضر توقيع الاتفاق مدير أمن تاجوراء اللواء محمد دخيل، ورئيس مركز شرطة تاجوراء العميد رواد البوزيدي، ورئيسة مكتب حماية الأسرة والطفل بإدارة العلاقات والتعاون العقيد نورا الصيد، ورئيسة قسم حماية الأسرة والطفل بمديرية أمن تاجوراء المقدم فاطمه فرحات، ورئيس مكتب المشروعات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعيد زكري، ومدير مشروع عدالة الأحداث التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بايا شما يايا نوف، والمدير الفني مشرف مشروع إعادة التأهيل المهندس خليل الشواشي.

مراسم توقيع عقد اتفاق صيانة قسم حماية الأسرة والطفل بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (مديرية أمن تاجوراء)