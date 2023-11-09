الباعور يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية غير العادية بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط

شارك المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر الباعور في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية العرب للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها السبت المقبل بناء على طلب فلسطين والسعودية.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وزراء الخارجية العرب يعملون على «مشروع قرار للقمة يعبر عن الموقف العربي الجماعي ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك وضع آلية لكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ودعم فلسطين وشعبها».

وترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية بالرياض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي جدد في كلمته خلال الاجتماع الدعوة للوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وفق تدوينة نشرتها الخارجية السعودية عبر حسابها على منصة «إكس».

الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالرياض، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالرياض، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)