شاهد في «هنا ليبيا»: تحذير من تفشي مرض يصيب الأبقار في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على تحذير مركز البحوث الزراعية من تفشي مرض يصيب الأبقار في الجبل الأخضر، جراء تشكل البرك والمستنقعات والحشرات التي خلفتها العاصفة دانيال.

وأشار المركز إلى ظهور بعض الأعراض على الأبقار في مدن الجبل الأخضر، حيث شكّل المركز فريقًا بحثيًا لتقصي الأبقار المصابة وتشخيصه بشكل مبدئي بمرض التبقع الجلدي، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من مربين بظهور آفة مرضية تصيب الأبقار والماشية.

- رصد أول إصابة بمرض جدري الأغنام جنوب البيضاء

وأمس الأربعاء، أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بومباركة تسجيل أول إصابة بجدري الأغنام جنوبي البيضاء، لافتًا إلى أن هذا المرض هو ثاني نوع من الأمراض التي يجرى تسجيلها في منطقة الجبل الأخضر، وذلك عقب تسجيل مرض الجلد العقدي بين الأبقار في وقت سابق.

وبشأن الأعراض المسجلة، يشير المركز إلى رصد ارتفاع درجة الحرارة للأبقار، وظهور آفات جلدية متفاوتة في الحجم، خاصة في منطقة الركبة والضلع، والتهاب في العين، وإفراز غزير للدموع، وصلت في بعض الحالات إلى العمى، وضيق وصعوبة في التنفس للحيوان، وضعف عام في الصحة العامة للحيوان.

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