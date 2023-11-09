وفد من المجلس الأعلى للدولة يزور مقر سفارة فلسطين لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أدى وفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر سفارة فلسطين في العاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالهم السفير محمد رحال.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه الزيارة تأتي «في إطارة مؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني».

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا

وجدد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي خلال لقائه مع السفير الفلسطيني محمد رحال التأكيد على دعم ومساندة ليبيا للشعب الفلسطيني بالطرق والوسائل كافة من أجل استعادة حقوقه في إقامة دولته المستقلة.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي في أعنف عدوان تسبب في سقوط نحو 10812 شهيدًا بعد 34 يومًا من اندلاع حرب الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية.

زيارة وفد مجلس الدولة إلى السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، الخميس 9 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

زيارة وفد مجلس الدولة إلى السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، الخميس 9 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

زيارة وفد مجلس الدولة إلى السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، الخميس 9 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

زيارة وفد مجلس الدولة إلى السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، الخميس 9 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

زيارة وفد مجلس الدولة إلى السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، الخميس 9 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)