الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل سعر العملة الأميركية في السوق الموازية تراجعه الحاد أمام الدينار، اليوم الخميس، وذلك بعد قفزة في منتصف الأسبوع الجاري.

وانخفض سعر الدينار إلى 5.60 دينار مقابل 5.95 دينار أمس، بعدما قفز إلى مستوى قياسي عند 6.27 دينار، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هبوط اليورو والإسترليني

كما هبط سعر اليورو بشكل لافت أيضا إلى 5.93 دينار مقابل 6.22 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.75 دينار مقابل 7.20 دينار أمس.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.20 دينار، بينما تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.76 دينار مقابل 1.83 دينار أمس، في حين خسر سعر كسر الذهب (عيار 18) 13 دينارا مسجلا 262 دينارا مقابل 275 دينارا للغرام أمس.