قدم له الكلور بدل الحليب.. ضبط وافد أفريقي قتل طفله

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط جهاز دعم مديريات الأمن وافدا يحمل الجنسية النيجيرية بعدما أقدم على قتل طفله «بطريقة بشعة» ودفنه في إحدى المزارع.

ووردت معلومات إلى الجهاز حول اختفاء الطفل حديث الولادة، حيث كشفت التحقيقات ارتكاب الأب الجريمة النكراء، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

وضع له الكلور بدل الحليب

وأظهرت التحقيقات أن الجاني وضع لطفله مادة الكلور بدلا من الحليب ما أدى إلى وفاته.

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واعترف المتهم بالتخلص من جثمان الرضيع عبر دفه في إحدى المزارع، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية ضده ثم أحيل إلى النيابة العامة. ولم يشر البيان إلى مكان ارتكاب الجريمة أو دوافع القاتل.