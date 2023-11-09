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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل سرت بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 11:02 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل سرت بسبب الضباب
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل سرت صباح اليوم الخميس لظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• الرياح شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس بينما تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على ساحل سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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