مؤسسة الإعلام لـ«بوابة الوسط»: نعمل على إنشاء مركز للتدريب الإعلامي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بالمؤسسة الليبية للإعلام هاني بالراس علي إن المؤسسة تعمل على إنشاء مركز للتدريب والتطوير الإعلامي في مدينة بنغازي.

وأضاف بالراس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البرامج التدريبية للمركز ستغطي جميع المجالات الإعلامية، كما سيجري تجهيزه بالإمكانات اللازمة ليسهم في الارتقاء بمستوى الإعلام الليبي وتوحيد خطابه لصالح البلاد ونبذ الكراهية والفتنة.

وأشار إلى اعتزام المؤسسة التعاون مع أساتذة الصحافة والإعلام من ليبيا وخارجها لتبادل الخبرات وعقد دورات تدريبية، وإقامة ورش عمل لجميع الإعلاميين على مستوى ليبيا عند الانتهاء من إنشاء مبنى المركز، وستكون هناك مجموعة من الخطوات المهمة وفق آلية تعمل عليها المؤسسة لتوحيد الخطاب الإعلامي.