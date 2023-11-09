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النيابة العامة: ضبط ماكينة لصنع الخمور قادمة من بولندا ومداهمة محل التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 01:46 صباحا
النيابة العامة: ضبط ماكينة لصنع الخمور قادمة من بولندا ومداهمة محل التصنيع
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، ضبط معدة لصنع المشروبات الكحولية قادمة من بولندا، ومداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، وضبط متهمين اثنين.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن نيابة زليتن الجزئية طالعت إجراءات الاستدلال التي اتخذها أعضاء مكتب البحث الجنائي بالمدينة إزاء المعلومات المتعلقة بتوريد مُعدة تستعمل في صنع المشروبات الكحولية من بولندا عبر أحد منافذ الدولة.

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وأضاف البيان أن المحقق سمح بتفتيشٍ أسفر عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بارتكاب الفعل، ثم انتقل إلى مكان الواقعة، ليثبت حالته، وكل ما يلزم لإثبات الجريمة مادياً.

جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من مداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
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