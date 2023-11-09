كريم خان: «الجنائية الدولية» تواصل استكشاف فرص اعتقال سيف القذافي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يواصل استكشاف فرص اعتقال ومباشرة الملاحقة القضائية في حق سيف الإسلام القذافي، وذلك في أحدث تعليق بشأن الجرائم المرتكبة ضد معارضي نظام القذافي في العام 2011.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت «الجنائية الدولية» بأن مذكرات توقيف علنية صادرة ضد 16 فردا في العالم «لم تنفذ بعد»، من بينها توقيف سيف الإسلام القذافي.

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وأشار تقرير مكتب المدعي العام السادس والعشرون إلى أنه جمع معلومات موثوق بها ومستفيضة بشأن أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين ومعارضي نظام القذافي السابق في العام 2011، بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلال الاحتجاز.

وأضاف أن المكتب أصدر عددا من أوامر القبض العلنية فيما يتعلق بهذه الجرائم، من ضمنها أمر قبض علني، لم يُنفذ بعد، في حق سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى أن المكتب يواصل استكشاف فرص الاعتقال ومباشرة الملاحقة القضائية فيما يتعلق بهذا المسار من التحقيق.