كريم خان يزور طرابلس قريبا.. ومتفائل بالاستجابة لتسهيل زيارات فريقه

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إجراء زيارته الرسمية الثانية إلى مدينة طرابلس خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تلقيه تأكيدًا من السفارة الليبية في هولندا باستعدادها للتعاون بشكل كامل، لا سيما في إصدار التأشيرات المطلوبة للزيارات الفنية، بما في ذلك ما يتعلق بدعم سير أنشطة الطب العدلي.

جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قال إنه طلب مرارًا وتكرارًا تأشيرات زيارة عملياتية إلى ليبيا من أجل مقابلة نظرائه الفنيين، ومواصلة تعامله مع السلطات الليبية.

وأشار المكتب، في تقريره، إلى أنه يجرى اتصالات منتظمة مع السلطات الوطنية المعنية، ويسعى إلى عقد اجتماعات على المستويات العليا والتقنية، مؤكدا أن التعاون مع السلطات الليبية، وإقامة شراكة أكبر بين المكتب وليبيا، لا يزالان عنصرين رئيسيين في عمل المكتب.

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تقرير كريم خان: المنفي يوجه بتسهيل زيارة فريق الجنائية الدولية ليبيا

ولفت التقرير إلى أن المكتب يلاحظ بتفاؤل المشاركة الأخيرة للسفارة الليبية في هولندا منذ وصول السفير الجديد زياد دغيم، والتأكيد الذي جرى تلقيه بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن التعاون، لتسهيل زيارات الفريق إلى ليبيا.

وفي سعيه إلى زيادة تعميق تعاونه مع السلطات الليبية، أوضح المكتب أنه يحافظ على أهداف التعاون الرئيسية من خلال إتاحة الوصول إلى الوثائق التي في حوزة السلطات الليبية، والتي لها صلة بالتحقيقات التي يُجريها المكتب، وذلك على النحو المطلوب في طلبات المساعدة الرسمية، بالإضافة إلى دعم التواصل مع السلطات التقنية ذات الصلة في ليبيا، بما فيها السلطات المعنية بالأدلة الجنائية وتحليل مسرح الجريمة.

مناقشات لإنشاء مكتب اتصال لمكتب المدعي العام في ليبيا

ويأمل مكتب المدعي العام ضمان الاستجابة الفورية لجميع طلبات المساعدة المقدمة إلى السلطات الليبية، وضمان الرد الفوري على كل طلبات التأشيرات التي يقدمها المكتب إلى السلطات الليبية، مؤكدا التزامه واستعداده للتعاون والعمل مع السلطات الليبية، بما يتماشى مع نهجه الإستراتيجي المتجدد، لتحقيق هذه الأهداف، ودعم استكمال أنشطة التحقيق بنجاح عبر خطوط التحقيق الرئيسية.

وأكد المكتب التزامه بإحراز تقدم في المناقشات مع السلطات الليبية من أجل إنشاء مكتب اتصال لمكتب المدعي العام في ليبيا، مع التركيز على ولاية المحكمة، لتعزيز التعاون والتكامل، بالإضافة إلى التحقيقات والملاحقات القضائية.