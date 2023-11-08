مناقشات أميركية مع البنك الدولي حول احتياجات إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيريمي بيرندت، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا هنرييت فون كالتنبورن-ستاشاو، احتياجات إعادة الإعمار في مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات.

وقال جيريمي بيرندت في تدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابه على منصة «إكس» إنه أجرى «مناقشة مثمرة مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا هنرييت فون كالتنبورن-ستاشاو حول احتياجات إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المجتمعات المتضررة من الفيضانات».

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وشدد القائم بالأعمال الأميركي على أنه «من حق الليبيين أن يتوقعوا نهجًا منسقًا على المستوى الوطني لإعادة الإعمار يضع الأمور في الاعتبار»، موضحًا أن ذلك يتطلب ضمان «احتياجات ضحايا الفيضانات أولًا، مع ضمانات الشفافية والدعم الفني الدولي القوي».

وتسببت الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في 10 سبتمبر الماضي، في أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا، بعدما خلَّفت آلاف القتلى والمصابين والمفقودين والنازحين.