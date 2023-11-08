تراجع كبير للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية في السوق الموازية اليوم الأربعاء بشكل لافت بعد ارتفاع حاد أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدينار إلى 5.95 دينار، بعدما قفز إلى مستوى 6.27 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هبوط اليورو والإسترليني

كما هبط سعر اليورو إلى 6.22 دينار مقابل 6.64 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 7.20 دينار من 7.60 دينار أمس.

- ارتفاع حاد في سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟

وخسر سعر صرف الليرة التركية درهمين مسجلا 0.20 دينار مقابل 0.22 دينار أمس، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.83 دينار مقابل 1.95 دينار أمس، بينما سجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 275 دينارا للغرام.