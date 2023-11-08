مؤسسة النفط تطلق بوابة لتسجيل المستثمرين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء بوابة تسجيل المستثمرين لديها؛ لاستغلال إمكانات حقول النفط غير المطورة وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وقالت إن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في إنتاج النفط الليبي وسعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي لزيادة الإنتاج، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». للدخول على الموقع اضغط هنا

ودعت المؤسسة الراغبين إلى الاستثمار من خلالها والانضمام للبوابة، واعدة بتقديم فرصة واعدة بقطاع الطاقة في ليبيا.

طرح مناقصات حقول للقطاع الخاص

وسبق أن طرحت المؤسسة في 13 أغسطس الماضي، مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

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وقالت المؤسسة إنها تلتزم بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص في طرحها تلك المناقصات، والمفاضلة بين العروض ستكون وفق تقييم فني.