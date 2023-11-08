«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الخليج لظهور ضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل الخليج صباح اليوم الأربعاء لظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس بينما تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئا اليوم على ساحل سرت.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.