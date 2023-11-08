حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 8 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على معظم مناطق البلاد خاصة بما يتعلق بدرجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق قد يتخللها سقوط مطر خفيف، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 26 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.