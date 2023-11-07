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ضبط محاسب اختلس 900 ألف دينار من شركة يعمل بها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 08:58 مساء
ضبط محاسب اختلس 900 ألف دينار من شركة يعمل بها في بنغازي
سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بنغازي. (المديرية)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط محاسب اختلس 900 ألف دينار من شركة استيراد مواد غذائية يعمل بها، وجرى اتخاد الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مالك شركة لاستيراد المواد الغذائية تقدم بشكوى ضد محاسب لديه يتهمه بسرقة 900 ألف دينار، حيث لاحظ الشاكي نقصًا شديدًا في البضاعة، وعدم وجود عوائد مالية، فضلًا عن ديون متراكمة على الشركة.

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وبعد البحث والتحري وضبط الشخص المطلوب بمنطقة شبنة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان، اتضح أن المحاسب يقوم في نهاية كل دوام بفتح الخزنة ووضع مبلغ مالي بملابسه الواسعة (جلابية).

واعترف المضبوط بالتهم الموجهة إليه، لافتًا إلى أنه يقوم بنهاية الدوام اليومي بفتح الخزنة، ووضع 20 ألف دينار من فئة 50 دينارًا بملابسه.

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