  • Alwasat News
Atwasat

وفد من وزارة الحكم المحلي يشارك في مؤتمر حول معالجة المياه بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 08:00 مساء
وفد من وزارة الحكم المحلي يشارك في مؤتمر حول معالجة المياه بتونس
مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

يشارك وفد من وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في مؤتمر حول معالجة المياه، تحت عنوان «تثمين المياه العمرانية من المصادر الطبيعية غير التقليدية»، المنعقد بمدينة صفاقس في تونس خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وضم الوفد الليبي المشارك كلًا من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي ابراهيم بن دخيل، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة بالوزارة منصف مختار.

أهداف المؤتمر
وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر يهدف «إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء دول البحر المتوسط من الجانب العربي (المغرب - تونس - ليبيا - الأردن ) والجانب الأوروبي (إسبانيا - مالطا - فرنسا) في مجالات تثمين المياه من المصادر الطبيعية غير التقليدية المتمثلة في مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار ومياه الصرف الصناعي».

- مركز تطوير البلديات يبحث برامج التعاون المشترك مع جامعة كيل والوكالة الألمانية
- «الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
- وفد ليبي يشارك في مهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يهدف المؤتمر إلى «بحث آفاق ترشيد وتحديد أوجه استعمال واستغلال هذه المصادر بشكل مستدام وبما يضمن الحفاظ على البيئة ومواردها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال والعمل على تطويرها، فضلًا عن تفعيل دور المشاركة المجتمعية في ترشيد الاستهلاك بطرق أكثر اقتصادية وبمنظور مستدام».

مشاركة وفد وزارة الحكم المحلي
وأضافت الوزارة أن وفدها المشارك في المؤتمر ركز على التجارب العملية وخاصة التجربة التونسية والإسبانية التي يمكن الاستفادة منها في سياسات إدراة المياه المعالجة وأوجه التصرف فيها.

وأشارت إلى أن مشاركة وفدها في المؤتمر جاءت بناء على دعوة من المدير الوطني للمنطقة الحضرية برشلونة بالتنسيق مع مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عن طريق مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفقًا لتعليمات وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي.

مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. الثلاثاء

مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. ...
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في الدوري.. الثلاثاء

الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في ...
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه

الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه
روسيا تدعو إلى «هدن إنسانية» في غزة وتصف الوضع الإنساني بالقطاع بـ«الكارثي»

روسيا تدعو إلى «هدن إنسانية» في غزة وتصف الوضع الإنساني بالقطاع بـ«الكارثي»
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يطلع الكوني على الخطوات المتخذة لاستكمال وتنفيذ مشاريع التنمية في الجنوب
الدبيبة يطلع الكوني على الخطوات المتخذة لاستكمال وتنفيذ مشاريع ...
«يونيسف» تقدم مساعدات لـ700 مهاجر عالقين على الحدود الليبية - التونسية
«يونيسف» تقدم مساعدات لـ700 مهاجر عالقين على الحدود الليبية - ...
وفد من وزارة الحكم المحلي يشارك في مؤتمر حول معالجة المياه بتونس
وفد من وزارة الحكم المحلي يشارك في مؤتمر حول معالجة المياه بتونس
بحضور باتيلي.. اجتماع لجنة «5+5» ومجموعة العمل الأمنية في تونس
بحضور باتيلي.. اجتماع لجنة «5+5» ومجموعة العمل الأمنية في تونس
مفوضية اللاجئين تدعو إلى إطلاق سودانيين من مركز إيواء للمهاجرين في طرابلس
مفوضية اللاجئين تدعو إلى إطلاق سودانيين من مركز إيواء للمهاجرين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم الوقود
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات ......
«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس
«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس...
ضبط محاسب اختلس 900 ألف دينار من شركة يعمل بها في بنغازي
ضبط محاسب اختلس 900 ألف دينار من شركة يعمل بها في بنغازي...
مفوضية اللاجئين تدعو إلى إطلاق سودانيين من مركز إيواء للمهاجرين في طرابلس
مفوضية اللاجئين تدعو إلى إطلاق سودانيين من مركز إيواء ......
بحضور باتيلي.. اجتماع لجنة «5+5» ومجموعة العمل الأمنية في تونس
بحضور باتيلي.. اجتماع لجنة «5+5» ومجموعة العمل الأمنية في ......
المزيد