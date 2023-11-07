وفد من وزارة الحكم المحلي يشارك في مؤتمر حول معالجة المياه بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك وفد من وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في مؤتمر حول معالجة المياه، تحت عنوان «تثمين المياه العمرانية من المصادر الطبيعية غير التقليدية»، المنعقد بمدينة صفاقس في تونس خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وضم الوفد الليبي المشارك كلًا من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي ابراهيم بن دخيل، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة بالوزارة منصف مختار.

أهداف المؤتمر

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر يهدف «إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء دول البحر المتوسط من الجانب العربي (المغرب - تونس - ليبيا - الأردن ) والجانب الأوروبي (إسبانيا - مالطا - فرنسا) في مجالات تثمين المياه من المصادر الطبيعية غير التقليدية المتمثلة في مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار ومياه الصرف الصناعي».

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كما يهدف المؤتمر إلى «بحث آفاق ترشيد وتحديد أوجه استعمال واستغلال هذه المصادر بشكل مستدام وبما يضمن الحفاظ على البيئة ومواردها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال والعمل على تطويرها، فضلًا عن تفعيل دور المشاركة المجتمعية في ترشيد الاستهلاك بطرق أكثر اقتصادية وبمنظور مستدام».

مشاركة وفد وزارة الحكم المحلي

وأضافت الوزارة أن وفدها المشارك في المؤتمر ركز على التجارب العملية وخاصة التجربة التونسية والإسبانية التي يمكن الاستفادة منها في سياسات إدراة المياه المعالجة وأوجه التصرف فيها.

وأشارت إلى أن مشاركة وفدها في المؤتمر جاءت بناء على دعوة من المدير الوطني للمنطقة الحضرية برشلونة بالتنسيق مع مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عن طريق مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفقًا لتعليمات وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي.

مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

مؤتمر تثمين المياه العمرانية بمدينة صفاقس في تونس، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)