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«يونيسف» تقدم مساعدات لـ700 مهاجر عالقين على الحدود الليبية - التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 07:44 مساء
«يونيسف» تقدم مساعدات لـ700 مهاجر عالقين على الحدود الليبية - التونسية
جانب من المساعدات المقدمة، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنها قدمت مواد إغاثية لأكثر من 700 شخص، في إطار الاستجابة للأزمة الإنسانية على الحدود الليبية – التونسية.

وأوضحت المنظمة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها وزعت مجموعات النظافة الشخصية بالشراكة مع الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية، لافتة إلى أنها توجد وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على الأرض، للاستجابة للأزمة الإنسانية على الحدود.

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وأضافت أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهودهم في توفير مساعدات إنسانية متعددة القطاعات، تشمل: مواد منزلية وحصصا غذائية ومجموعات نظافة واستشارات طبية، بالإضافة إلى خدمات التعقيم والنظافة في منطقة العسة للأشخاص الأكثر احتياجا على الحدود.

وشددت على أن الاحتياجات في المنطقة كبيرة، وأنها ستواصل تقديم المساعدة الطارئة بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والشركاء والجهات المانحة.

جانب من المساعدات المقدمة، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
جانب من المساعدات المقدمة، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
جانب من المساعدات المقدمة، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
جانب من المساعدات المقدمة، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
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