الدبيبة يوجه بمناقشة البلديات في التصور العام لإنشاء المقاطعات وتفعيل الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

وجَّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «بمناقشة البلديات في التصور العام لإنشاء المقاطعات والمساهمة في تفعيل الإدارة المحلية»، مشددًا على «ضرورة تنسيق الجهود لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات لتستطيع بدورها تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماعه بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، مع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

تنفيذ 1088 مشروعًا تنمويًا في البلديات

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة عدد من ملفات الإدارة المحلية، وقدم خلاله التومي للدبيبة «تقريرًا عن التنمية المحلية المنفذة بالبلديات وفق المخصصات المعتمدة للعام 2022 حيث جرت الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعًا تحقق أهداف التنمية المحلية في كافة البلديات».

- التومي: إجراء أكثر من 4600 تسوية مالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية

- الدبيبة يناقش تفعيل دور عضوات المجالس البلدية في دعم الإدارة المحلية

- تأكيد أوروبي على دعم الإدارة المحلية وتفعيل المشروعات المشتركة مع ليبيا

- الدبيبة لعمداء البلديات: الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة

وأكد التومي توجيه التنمية «للمشروعات ذات الطبيعة المحلية في الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والساحات الرياضية والصيانات السريعة وتوريد معدات النظافة».

وأطلع التومي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على الصعوبات التي تواجه ملف الإيرادات المحلية التي تعمل الوزارة على حلحلتها، لافتًا إلى «أن نقل الاختصاصات للسلطة المحلية يتطلب بذل جهود وطنية».