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المنفي يتسلم ملفا متكاملا حول إستراتيجية وخطة تأسيس بنك الاستثمار الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 04:59 مساء
المنفي يتسلم ملفا متكاملا حول إستراتيجية وخطة تأسيس بنك الاستثمار الأفريقي
لقاء المنفي مع اللجنة التأسيسية بنك الاستثمار الأفريقي، 7 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ملفا متكاملا حول إستراتيجية وخطة تأسيس بنك الاستثمار الأفريقي، الذي تتطلع ليبيا إلى إنشائه من أجل تفعيل قرار الاتحاد الأفريقي، الصادر في العام 2008، بما يؤكد عودة ليبيا لدورها القاري.

والتقى المنفي، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، مصطفى المانع، بحضور أعضاء اللجنة.

المنفي يثني على عمل اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي قدمت للمنفي إحاطة عن أعمالها وجهودها. كما قدمت له ملفا متكاملا حول إستراتيجية وخطة الاتصال بالدول الأفريقية، لـ«الإسهام في تأسيس الهيئة المصرفية المرتقبة».

- المانع: 6 دول توافق على عضوية بنك الاستثمار الأفريقي
- عقد أول اجتماع للجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أثنى بدوره على جهود اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي، مؤكداً أن «عملها يعتبر عملا وطنيا بامتياز من خلال المحافظة على مكتسبات الدولة الليبية في القارة الأفريقية».

وفي 29 أكتوبر الماضي، أعلن رئيس اللجنة التأسيسية مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي أن اللجنة حصلت على مصادقة 6 دول أفريقية لتكون عضوة في بنك الاستثمار الأفريقي، دون تسميتها.

مبادرة ليبية لتأسيس بنك الاستثمار الأفريقي
وفي وقت سابق، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة تأسيسية للبنك، لتفعيل قرار إنشاء البنك، وذلك لـ«أهمية هذه المؤسسة الاقتصادية الأفريقية، وتولى ليبيا مبادرة التأسيس».

وأشاد غالبية رؤساء الدول الأفريقية بمبادرة الدبيبة لتفعيل قرار الاتحاد الأفريقي، الصادر في العام 2008، بما يؤكد عودة ليبيا لدورها القاري.

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