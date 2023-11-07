ارتفاع حاد في سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر العملة الأميركية بواقع 35 درهما، مسجلا 6.27 دينار مقابل 5.92 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يقول المحلل المالي محمود سالم في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن هناك أسبابًا لارتفاع الدولار منها الطلب المتزايد على النقد الأجنبي بنسبة 30% عن العام الماضي، في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي مما دفع المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى دولار كملاذ آمن.

شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟

الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)

استقرار الليرة التركية مقابل الدينار

وقفز كذلك سعر صرف اليورو بفارق 37 درهما، مسجلا 6.64 دينار مقابل 6.27 دينار أمس، وصعد أيضا سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق 40 درهما إلى 7.60 دينار مقابل 7.20 دينار أمس.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.22، وصعد الدينار التونسي إلى 1.95 دينار مقابل 1.85 دينار ليبي أمس.