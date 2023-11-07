«البحوث الزراعية» يحذر من تفشي مرض يصيب الأبقار في الجبل الأخضر جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مركز البحوث الزراعية من تفشي بعض الأمراض الحيوانية في الجبل الأخضر، ومنها مرض يصيب الأبقار، جراء تشكل البرك والمستنقعات والحشرات التي خلفتها العاصفة «دانيال».

وقال المركز إنه ظهرت بعض الأعراض على الأبقار في منطقة ساحل الجبل الأخضر، ما استدعى إدارة البحوث والدراسات إلى تشكيل فريق بحثي للتقصي والكشف على الأبقار المصابة، وشُخصت الأعراض مبدئيا بمرض «التبقع الجلدي».

يشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يعد حاليا تقريرا متكاملا عن طرق المكافحة والعلاج، لتقديمه إلى جهات الاختصاص.

خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية

وسبق أن أطلق مدير إدارة فرع الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بومباركة نداء استغاثة لتعويض خسائر الثروة الحيوانية جراء العاصفة المتوسطية.

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وقال بومباركة، في تصريح إلى «قناة الوسط» (wtv)، إن إدارته أحصت مبدئيا نفوق 40% من الثروة الحيوانية في بلدية البيضاء جراء العاصفة، مطالبا بضرورة التدخل الحكومي وتعويض الأهالي، وأضاف: «زرنا مناطق جنوب الجبل.. لا عندهم مياه ولا طرق ولا اتصالات ولا أطباء، ونطالب بتشكيل لجنة للمناطق المتضررة، ولازم الحكومة تتدخل وحتى الجيش».

فريق مركز البحوث الزراعية خلال فحصه إحدى الأبقار في منطقة الجبل الأخضر، 7 نوفمبر 2023. (وال)