أرقام «المركزي»: 12.7 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي في 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، فجوة بقيمة 12.7 مليار دولار بين إيرادات واستخدامات النقد الأجنبي خلال عشرة أشهر من العام الجاري.

وبلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي 17.9 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 30.6 مليار دولار، حسب بيانات الإنفاق والمصروفات الصادرة عن «المركزي».

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واستحوذت نفقات الاعتمادات المستندية على نحو 33% من استخدامات النقد الأجنبي في البلاد خلال عشرة أشهر، بواقع 10.1 مليار دولار. فيما بلغت مخصصات الجهات العامة 8.4 مليار دولار، والأغراض الشخصية في المصارف التجارية 7 مليارات دولار، فيما سجلت مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط 2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

نفقات حكومة الدبيبة في 10 أشهر

في هذه الأثناء، أوضحت بيانات المصرف المركزي أن نفقات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها جاءت في صدارة مصروفات الجهات التنفيذية والتشريعية في البلاد خلال عشرة أشهر. وحسب الأرقام الصادرة عن الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023 فقد بلغت مصروفات حكومة الدبيبة والجهات التابعة لها 2.25 مليار دينار.

وفي حين بلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.2 مليار دينار خلال عشرة أشهر، فقد سجل إنفاق المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها 618.14 مليون دينار، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة 61.38 مليون دينار.