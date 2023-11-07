«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.

وقال المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الرؤية ستكون جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر في صباح الغد على ساحلي زوارة وطرابلس.

• الرياح جنوبية شرقية وتكون شرقية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.