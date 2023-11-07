«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.
وقال المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الرؤية ستكون جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر في صباح الغد على ساحلي زوارة وطرابلس.
• الرياح جنوبية شرقية وتكون شرقية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح جنوبية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي وتكون شرقية على ساحل شحات تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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