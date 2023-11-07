«المركزي» يعلن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن نفقات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها جاءت في صدارة مصروفات الجهات التنفيذية والتشريعية في البلاد خلال عشرة أشهر.

وحسب بيانات الإنفاق والمصروفات الصادرة خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023 فقد بلغت مصروفات حكومة الدبيبة والجهات التابعة لها 2.25 مليار دينار.

وفي حين بلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.2 مليار دينار خلال عشرة أشهر، فقد سجل إنفاق المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها 618.14 مليون دينار، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة 61.38 مليون دينار.

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96.6 مليار دينار إيرادات الدولة الليبية منذ بداية العام الجاري

يشار إلى أن الإيرادات العامة للدولة الليبية بلغت 96.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، فيما سجل إجمالي الإنفاق 83.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 9 مليارات و900 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 626 مليون دينار.