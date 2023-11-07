الدبيبة يبحث مع تكالة دفع العملية السياسية والتوافق حول الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تنسيق الجهود لدفع العملية السياسية وتحقيق التوافق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وناقش الطرفان آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد خلال لقاء بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس أمس الإثنين، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

لقاء بين تكالة والمنفي

وأول من أمس الأحد، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع تكالة توحيد جهود المؤسسات السياسية، بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

- المنفي وتكالة يناقشان توحيد جهود المؤسسات السياسية لتحقيق تسوية شاملة

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن «اللقاء تمحور حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود المجلسين مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار».