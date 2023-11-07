حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 7 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة على الساحل من طرابلس إلى رأس اجدير وسهل الجفارة، إذ تكون مرتفعة اليوم الثلاثاء وتتراجع غدا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز بقاء الطقس مستقرا على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة مساء اليوم بينما تتكاثر السحب غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الدواخل مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على غدامس مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.