السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.99 دينار مقابل 6.01 دينار أمس، واستقر اليورو عند 5.21 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي على 1.32 دينار، واستقر الدينار التونسي عند مستوى 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.71 دينار و0.66 دينار على الترتيب.