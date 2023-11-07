«المركزي»: 96.6 مليار دينار إيرادات و83.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 96.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الماضي، وإنفاق 83.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، منشور على الموقع الإلكتروني للمصرف.

إجمالي الإيرادات

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 9 مليارات و900 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 626 مليون دينار.

وسجلت إيرادات الجمارك 257 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 397 مليونا، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 180 مليونا، وإيرادات أخرى 500 مليون، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

إجمالي الإنفاق

أما بالنسبة للنفقات، بلغ الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 43.7 مليار دينار، تمثل 52.2% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 83.6 مليار دينار. وأشار المصرف المركزي إلى أن مصروفات الباب الأول لا تشمل مرتبات شهر أكتوبر.

وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 7.2 مليار دينار، والباب الثالث (التنمية) 3 مليارات دينار، والباب الرابع (الدعم) 16.4 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، فيما خصص 8.8 مليار دينار للترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 مليار للشركة العامة للكهرباء.